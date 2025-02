Bezirksporträt: Daheim in "Rudolfscrime"

Am Sonntag öffnen und schließen sich die Tore der Rudolfsheimer Kirche im stündlichen Takt. Seit 8.30 Uhr in der Früh werden heute Messen abgehalten. In kroatischer, deutscher, albanischer und englischer Sprache. Gerade ist die deutsche Heilige Messe zu Ende und Pfarrer Martin Rupprecht bedankt sich bei allen, die da waren. Vor allem freut er sich über das bunt gemischte Publikum, das unterschiedlichen kulturellen Hintergrund hat. “Es ist sehr schön, dass Sie da waren”, versichert er jedem und jeder einzelnen mittels Handschlag bei der Verabschiedung.

Einer von ihnen ist Guntbert Bodmann. Ihn verbindet etwas Besonderes mit diesem Ort. “Ich habe meine Frau hier auf dem Platz vor der Rudolfsheimer Kirche kennengelernt, wir haben erste Worte miteinander gewechselt und am gleichen Abend sind wir ins Kino gegangen.” Das war vor 56 Jahren, beide wohnen nahezu ihr ganzes Leben im 15. Bezirk. Im oberen Teil, genauer gesagt: im Nibelungenviertel. “Ich mag Rudolfsheim-Fünfhaus sehr gerne, vor allem die Nähe zur äußeren Mariahilfer Straße und das dort jetzt wieder auflebende Geschäftstreiben. Und ich finde es schön, dass in diesem Bezirk so viele junge Menschen leben”, sagt Guntbert Bodmann, der neben seiner Wohnung auch einen Kleingarten auf der Schmelz hat. Die Bezeichnung "Schmelz" erinnert an ein Schmelzhaus, das sich bis zur zweiten Türkenbelagerung im Jahre 1683 an dieser Stelle befand.