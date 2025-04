Wien-Währing: Wo Stadt und Land verschwimmen

Bis sie Schatten spenden, wird es noch dauern. Aber immerhin leuchten in der Frühlingssonne bereits junge, gesunde Blätter. Die Rede ist von den dünnen Bäumen, die in den vergangenen Jahren im Zuge der Umgestaltung des Kutschkermarkts in Wien-Währing neu verpflanzt wurden. Bei den Anrainern sorgten die „Stauden“, wie ein Standbetreiber damals wenig liebevoll sagte, zunächst für Häme: „Da hätte ich aus meinem Wald schönere Bäume bringen können. Gratis.“

Mittlerweile sind Standler und Marktgeher mit dem neuen Konzept weitestgehend einverstanden. Die Bäumchen werden langsam, aber sicher zu Bäumen und der vergrößerte Kutschermarkt floriert. Im Kleinen zeigt sich hier dennoch, was den 18. Bezirk ausmacht. „Das Geniale an Währing ist die Mischung aus Urbanität und lokalem Zusammenhalt. Die Leute im Bezirk sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig schätzen sie es, wenn die Politik Verantwortung übernimmt“, beschreibt Bezirksvorsteherin Silvia Nossek (Grüne) die Währinger Seele.

© Kurier/Tobias Steinmaurer Bezirksvorsteherin Silvia Nossek (Grüne)

Sie muss es wissen. Nicht nur hat Nossek seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2015 mehr als 200 Bäume gepflanzt, auch mit Gegenwind für ihre Vorhaben kennt sie sich aus. Noch vor ihrer Amtsübernahme wurde wegen der Einführung des Parkpickerls gegen sie demonstriert. Übel nehme sie das niemandem, denn schlussendlich sei das Feedback im persönlichen Gespräch dann stets recht ähnlich: „Die Menschen sind nicht mit allem einverstanden, was wir machen, aber sie merken, wir denken uns was dabei. In Währing überwiegt am Ende des Tages das Miteinander.“

Zusammenhalt im Tschocherl Dieses „Aufeinanderschauen“ ziehe sich durch alle Milieus, so Nossek. Beispiele gibt es einige. Da wäre etwa das „Espresso Babsi“ in der Kreuzgasse, ein uriges Tschocherl und Kontrastprogramm zum schicken Kutschkermarkt. Im Grätzl gilt das Lokal als „Wohnzimmer“ des angrenzenden Gemeindebaus. Als Betreiberin Barbara Langmaier während Corona beschloss, auszumalen, packten die Stammkunden kurzerhand mit an. Sie sind es auch, die die Essenz des Bezirks ähnlich wie Nossek beschreiben: „Wir schauen aufeinander, wenn einer nicht kommt, macht man sich Sorgen.“

Wissenswertes zu Währing Der Bezirk

Währing wird oft als das bürgerliche Gegenstück zu Hernals und Ottakring bezeichnet. Während im Südosten eher dicht verbaute Wohngebiete dominieren, prägen im Norden elegante Gründerzeitvillen das Bild des noblen Cottageviertels. Fast die Hälfte aller Gebäude stammt noch aus der Zeit vor 1919. In unmittelbarer Nähe des Türkenschanzparks befindet sich außerdem der Campus der Universität für Bodenkultur. Bevölkerung und wie diese wohnt

Mit Stand 1. 1. 2024 lebten 51.395 Personen in Währing. Der Bezirk ist seit 2014 um 3.030 Personen, sprich 6,3 Prozent, gewachsen. Der Bezirk gehört zu den moderat wachsenden Wiener Gemeindebezirken. 25 Prozent der Bewohner besitzen die Immobilie, die sie bewohnen. Zwölf Prozent leben im Gemeindebau und mehr als 50 Prozent wohnen in frei finanzierten Mietwohnungen. Bildung

51 Prozent der Währinger haben studiert. Das ist ein relativ hoher Anteil, wenn man bedenkt, dass in ganz Wien 30 Prozent Akademiker sind.

In unmittelbarer Nähe, in der „Markthummel“ am Vogl-Platz, einer Mischung aus Café und Greißlerei, sitzen Jungeltern mit Kinderwägen. Sie präzisieren, was ihren Heimatbezirk so attraktiv macht: „Hier kennt man seine Nachbarn, es ist grün, aber trotzdem ist das Stadtleben nie weit“, erzählt die 34-jährige Amelie. Ein Beispiel dafür ist die wenige Gehminuten entfernte Währinger Straße, die im oberen Teil unlängst einen baulich getrennten – und anfangs erneut von Kritik begleiteten – Zweirichtungsradweg verpasst bekommen hat.

Wie in anderen Wiener Einkaufsstraßen geben der Währinger Bezirksvorstehung Leerstände zu denken. Junge, hippe Geschäfte wie der Vintage- und Buchshop „Kanopi“ oder die vegane Bäckerei „Das Lazy“ würden jedoch für frischen Wind sorgen. „Außerdem profitieren die Geschäftsleute in der Währinger Straße von einer treuen Stammkundschaft. Die Menschen wissen, wenn sie eine lebendige Einkaufsstraße wollen, müssen sie in dieser auch einkaufen“, ist Nossek überzeugt.

Teures Pflaster Weniger Einfluss haben die Bezirksbewohner hingegen auf den begrenzten und teuren Wohnraum. Dass Familien, die sich vergrößern wollen, viel Geduld und tiefe Taschen mitbringen müssen, erzählt Jungmutter Amelie: „Die Mieten sind mittlerweile nur mehr schwer zu stemmen. Von kaufen red’ ich gar nicht.“ Zahlen belegen das: Beim Quadratmeterpreis sind nur die Innere Stadt und Döbling teurer. Die Gründe liegen auf der Hand: Berichte wie zuletzt, dass eine Jugendbande ihr Unwesen treibt, sind die Ausnahme. Während in anderen städtischen Parks Drogenhandel zum Problem wird, sorgen im bürgerlichen Pötzleinsdorfer Schloßpark oder Türkenschanzpark eher nicht angeleinte Hunde oder rücksichtslose Radfahrer für Ärger.

© Kurier/Tobias Steinmaurer Am Kutschermarkt kennt man Bezirksvorsteherin Silvia Nossek. Bei „Weltmeister-Kebap-Tanis“ wird sie mit „Hallo Chefin“ gegrüßt. Viele engagierte Währinger würden sich aber auch mit Kritik nicht zurückhalten, so Nossek