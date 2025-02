Kurz vor Ende der Abgabefrist morgen, Freitag, verfüge er in allen 17 Wahlkreisen über die jeweils notwendigen 100 Unterstützer, hieß es.

Der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat nach eigenen Angaben ausreichend Unterstützungsunterschriften beisammen, um stadtweit bei der Wiener Gemeinderatswahl am 27. April antreten zu können, berichteten die "Salzburger Nachrichten" Donnerstagabend.

Wahlziel ist der Einzug des "Team HC Strache" in das Stadtparlament, das sowohl als Gemeinderat als auch als Landtag fungiert. Bei der Wahl 2020 scheiterte Strache mit 3,27 Prozent Stimmanteil an der Fünf-Prozent-Hürde. Seine Liste ist seither aber in einigen Bezirksparlamenten vertreten.