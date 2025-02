Wien-Wahl: Für Heinz-Christian Strache wird es knapp

Heinz-Christian Strache bangt um ein stadtweites Antreten bei der Wiener Landtagswahl . Wie der frühere Vizekanzler Montagvormittag in einer Pressekonferenz kundtat, fehlen seiner Liste noch in sieben Wahlkreisen Unterstützungserklärungen : "Es wird arschknapp." Bis Freitag Mittag hat er noch Zeit. Schafft Strache sein Ziel nicht, verzichtet er auf einen Wien-weiten Antritt und konzentriert sich auf die Bezirksvertretungen.

Daher versucht Strache nun mit seinem Team, in der letzten Sammelwoche mit Hilfe von Notaren auf der Straße genug Menschen zu motivieren, ihm seine Unterstützung zu geben, ohne dass diese persönlich ins Bezirksamt müssen. Ihm fehlen Erklärungen u.a. noch in den Wahlkreisen Zentrum, Innen West, Döbling, Hietzing und Penzing. In der Leopoldstadt hofft Strache, noch heute die Zahl 100 zu erreichen.

Bis Freitag werde man jedenfalls versuchen, das Unmögliche möglich zu machen. Noch ist Strache zuversichtlich, den "Husaren-Ritt" zu einem positiven Abschluss zu bringen. Für die Zukunft brauche man aber ein faires System statt eines "Verhinderungssystems" wie derzeit. Darunter versteht er neben der digitalen Zeichnung auch, dass eine Gesamtzahl an Unterstützungserklärungen gelten sollte und nicht eine, die sich nach Wahlkreisen definiere.

Konzentration auf die Bezirke?

Ein Wien-weites Antreten hat für Strache jedenfalls nur Sinn, wenn man in praktisch allen Wahlkreisen antreten könne. Einzig wenn man nun in zahlenmäßig vergleichsweise unbedeutenden Bezirken nicht am Stimmzettel stünde, würde sein Team trotzdem ins Rennen gehen. Sollte Strache nicht stadtweit am Start sein, würde er sich auf die Bezirksvertretungen konzentrieren, speziell auf Floridsdorf, wo er mittlerweile ansässig ist.