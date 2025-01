HC is back: Strache tritt mit seinem Team bei Wien-Wahl an

Das kündigte er in einem Posting auf X, ehemals Twitter, an. "I'll be back" schrieb der 55-Jährige dort in dem Posting. Eine Anspielung auf den bekannten Sager des Terminators Arnold Schwarzenegger.

Das "Team HC - Allianz für Österreich" wolle "dem roten Wien gemeinsam eine anrauchen" und dem amtierenden Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) "Feuer unter dem Hintern" machen, heißt es in dem Posting weiter.

Wie das konkret aussehen soll, bleibt in dem Social-Media-Beitrag allerdings noch unbeantwortet.