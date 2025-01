Der Wahl-O-Mat ist ein interaktives Frage-und-Antwort-Tool , das Wählerinnen und Wählern helfen soll, ihre politische Position mit den zur Wahl zugelassenen Parteien abzugleichen. Das Tool wurde von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) entwickelt und ist seit 2002 bei diversen Wahlen in Deutschland im Einsatz.

Wahl-O-Mat: So funktioniert er

Der Wahl-O-Mat basiert auf einem einfachen Prinzip: Nutzerinnen und Nutzer beantworten eine Reihe von Thesen zu politischen Themen, die zuvor von allen teilnehmenden Parteien ebenfalls beantwortet wurden. Am Ende zeigt das Tool an, welche Parteien den eigenen Positionen am nächsten stehen.