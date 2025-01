Die Bundestagswahl war ursprünglich für September 2025 geplant, die vorgezogenen Neuwahlen finden nun bereits am Sonntag, den 23. Februar statt. Hintergrund ist die Auflösung des 20. Bundestags am 27. Dezember 2024. Die wichtigsten Fragen zur Bundestagswahl einfach erklärt:

in ein Wählerverzeichnis eingetragen. Sie müssen vor jeder Wahl einen schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis der zuständigen Gemeinde stellen.

Stimmabgabe: Jede Wählerin und jeder Wähler hat zwei Stimmen ( personalisiertes Verhältniswahlrecht). Erststimme/ Wahlkreisstimme : Mit der Erststimme wird eine Direktkandidatin oder ein Direktkandidat des jeweiligen Wahlkreises gewählt. Zweitstimme: Mit der Zweitstimme wird eine Landesliste einer Partei gewählt.

Die Wahllokale sind am 23. Februar von 8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Briefwahl: Alternativ kann bei der deutschen Bundestagswahl auch per Briefwahl abgestimmt werden, dafür muss jedoch rechtzeitig ein Antrag ( persönlich, schriftlich per Post, Fax oder E-Mail und bei vielen Gemeinden auch online) bei der Gemeindebehörde des Hauptwohnsitzortes gestellt werden. Am 23. Februar um 18:00 Uhr ist der späteste Zeitpunkt für den rechtzeitigen Eingang der Wahlbriefe bei der zuständigen Stelle.

Wann steht das Endergebnis der Bundestagswahl 2025 fest?

Das vorläufige amtliche Endergebnis wird in der Regel noch am Abend des 23. Februars oder in der Nacht auf den 24. Februar 2025 bekannt gegeben.