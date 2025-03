Bei der Gemeinderatswahl sind ausschließlich österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die bis zum 27. April 2009 geboren wurden (also am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben) und ihren Hauptwohnsitz spätestens am Stichtag der Wahl, dem 28. Jänner 2025, in Wien begründet haben, wahlberechtigt.