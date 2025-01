Wien-Wahl: Grünem Gemeinderat könnte Parteiausschluss drohen

Dem Wiener Grünen-Gemeinderat Ömer Öztas droht vor der anstehenden Wien-Wahl Ungemach: Gegen ihn liegt in den Gremien ein Antrag auf Parteiausschluss vor. Die Grünen haben der APA einen entsprechenden Bericht der Kronen Zeitung am Donnerstag bestätigt. Der Abgeordnete soll laut dem Bericht Unterstützer in die Partei "eingeschleust" haben, um seine Wiederwahl zu sichern.