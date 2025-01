"Mahrer Secure" im Rathaus: Karl Mahrer hat wieder ein Video gepostet

Diese Zeit liege hinter ihm, wie Mahrer schon mehrmals betonte. Komplexe Inhalte wolle er nicht mehr in kurzen Videos darstellen.

Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer ist eigentlich ein gebranntes Kind, was Videos betrifft: Seine Aufnahmen über obdachlose Menschen auf der Mariahilfer Straße und Unternehmer mit Migrationshintergrund am Brunnenmarkt sorgten für reichlich Kritik.

Das neue Video, das auf Mahrers Instagram-Account zu finden ist, hat auch tatsächlich keinen komplexen Inhalt. Man wagt sich stattdessen an humoristischen Content heran. Zu sehen ist - die ersten Worte machen es gleich klar - ein Deutscher, der im Wiener Rathaus, den "Roten Filz" suchen geht.

In seiner Heimat hat er mit seinen „kuriosen Videos“, wie einst die Zeit urteilte, bereits viel Aufmerksamkeit generiert. Er hat mehr als 137.000 Follower auf Tiktok .

Sein eigener Text zum Wien-Video: „Wenn Vienna callt, dann komme ich natürlich. Im Wiener Rathaus treibt seit Jahrzehnten ein links-linkes Bündnis sein Unwesen. Für @karl.mahrer habe ich mich der Sache mal angenommen.“ Dorendorf referenziert auch auf den österreichischen Musiker Yung Hurn, der auch gezeigt wird,

Noch mehr Überraschungen sollen folgen

Das Video sei nicht Teil der offiziellen Kampagne. Dorendorf und Mahrer hätten sich am Montag in Wien getroffen, heißt es auf Anfrage bei der Wiener ÖVP. Dorendorf habe das Video als Überraschung als Geschenk zum Wahlkampauftakt mitgebracht. "Das wird aber nicht das einzig Überraschende bleiben", kündigt Landesgeschäftsführer Peter Sverak an.

"Der Wahlkampf soll nicht 0815 werden", sagt auch Mahrer. Ein Fokus solle auf Social Media gelegt werden, wo "politische Extreme oft dominieren". Dort wolle man mit einer "humorvollen Ansprache Akzente setzen".