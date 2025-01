Wo es in Wien künftig ein Alkoholverbot geben wird

Lange wurde darüber gesprochen, jetzt kommt es tatsächlich: Die Stadt Wien richtet am Franz-Jonas-Platz in Wien-Floridsdorf eine Alkoholverbotszone ein.

Schon ab Februar soll die Verbotszone in Kraft treten, wird aus dem Büro von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bestätigt. Die Maßnahme ist Teil einer Sicherheitsaktion, die am Mittwoch präsentiert wurde.

Schwerpunktaktionen auch an anderen Plätzen

Neben der Alkoholverbotszone in Floridsdorf wird es Schwerpunktaktionen im Fritz-Imhoff-Park in Mariahilf, unweit der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße, sowie am Yppenplatz in Ottakring geben. Die Polizei, die Gruppe für Sofortmaßnahmen, mehrere Magistratsabteilungen sowie die Wiener Linien sollen daran beteiligt sein. Kontrolliert werden sollen aber nicht nur die Plätze an sich, sondern auch die in der Nähe befindlichen Lokale, heißt es aus dem Bürgermeisterbüro.