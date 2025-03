SPÖ-Bürgermeister Ludwig: Als Anti-Popstar über 40 Prozent

Rot blinkende Lichter, Standing Ovations, Nebelmaschine: Wie ein Popstar zog Bürgermeister Michael Ludwig bei der Klubklausur der SPÖ Wien ein. Das ausgesuchte Lied dazu: „We are the Champions“. Bei seiner Rede zeigte er sich dann allerdings bescheidener und verzichtete auf Glamour. Man wolle das „Wahlergebnis von 2020 halten“. Damals lag die Wiener Sozialdemokratie bei 41,6 Prozent. Die Umfragen geben das derzeit noch nicht her.

Die Verkündung des vorgezogenen Wahltermins – statt im Herbst wird am 27. April gewählt – hatte ursprünglich einen Boost in den Umfragen gebracht. Ludwig hatte sich schließlich als Bollwerk gegen Rechts, insbesondere gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl, inszeniert. Nach dem Scheitern der blau-türkisen Regierungsverhandlungen ging das Narrativ in großen Teilen verloren. Die Mobilisierung geht darum ein Stück weit schleppender voran.

© APA/HELMUT FOHRINGER / HELMUT FOHRINGER

Worauf Ludwig jetzt setzt, ist Stabilität: eine Regierung noch vor dem Sommer, klare Verhältnisse, konsequente Linie. Nach der sehr langwierigen Regierungsbildung im Bund dürfte Ludwig nicht ganz falsch damit liegen, dass die Bürgerinnen und Bürger genug Drama auf der Politbühne gesehen haben.

Inhaltlich legt Ludwig den Fokus auf die Stärkung des Gesundheitsbereichs (während der Corona-Pandemie konnte er hier schon reüssieren) und den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit. Alles Themen, in denen der Stadtchef selbst tätig werden kann. Ludwig macht nicht den Fehler, Dinge zu versprechen, die er nicht halten kann. Kaum verwunderlich also, dass er das Wort Migration kein einziges Mal in den Mund nahm – hier ist Wien bei vielen Aspekten an den Bund gebunden. Erspart wird ihm das Thema dennoch nicht bleiben. Kein Poltern, kein Polarisieren, mit Bedacht gewählte Worte: Kann man mit einer Prise Fadesse eine Wahl gewinnen? Vermutlich. Während Corona hat Ludwig es als regelkonformer Mahner der Nation schließlich auch getan.