Mehr Geld für Pflege, mehr Securitys: Was Ludwig in Wien jetzt alles geplant hat

Mit Spannung wurde die Klubklausur der Wiener SPÖ erwartet, die heute in der Seestadt über die Bühne geht. In der Vergangenheit wurden hier Großprojekte wie das Krankenhaus Nord oder der U5-Ausbau auf den Weg gebracht.

Anders als in vergangenen Jahren liegt der Fokus nicht auf Infrastruktur-Ausbau, sondern auf Initiativen, die das Zusammenleben verbessern und die Zukunft der Menschen in der Stadt sichern soll. Für die Wahlkampfthemen Arbeit , Bildung , Gesundheit, Sicherheit und Klima wurden jeweils Projekte definiert.

Die Teilnehmerinnen sollen neben Schulungen zusätzlich zum Arbeitslosengeld einen Zuschuss von monatlich 300 Euro erhalten. In einem ersten Schritt werden 100 Frauen dafür ausgewählt.

Psychologische Unterstützung an Schulen