Exklusive Messung: Der Donaukanal ist sauberer als die Seine

Den Mutigen gehört die Welt, heißt es so schön. Wer unterhalb der Mündung des Wien-Flusses, zum Beispiel bei der Strandbar Herrmann, die Füße ins Wasser streckt, rührt damit in einer grün-algigen Suppe um. Bilder von den olympischen Schwimmbewerben in der Pariser Seine tauchen zwangsläufig auf.

Der Naturwissenschafter Wolfgang Vogl bleibt seinem Naturell entsprechend: gelassen, konzentriert, neugierig.

Routiniert taucht er einen Messbecher in das Wiener Wasser und entnimmt damit eine Probe.