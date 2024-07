Wie eine Firma aus NÖ das Schicksal des Olympia-Triathlons beeinflusst

Gemessen werden in Paris – wie auch in Österreich – zwei Indikatoren, die über die fäkale Verunreinigung gut Auskunft geben können, zum einen die E.Coli-Bakterien , zum anderen Enterokokken .

Hundstrümmerl und Taubendreck

Der Fachmann bestätigt die Berichte des Veranstalters: „Durch die starken Regenfälle in den vergangenen Tagen hat sich die Wasserqualität in der Seine von uns messbar verschlechtert.“ Am Dienstag war jedenfalls an einen Bewerb nicht zu denken.

Wolfgang Vogl erklärt für den Laien leicht verständlich, wenn auch nicht unbedingt appetitlich: „Wenn eine Kanalisation nicht das ganze Regenwasser aufnehmen kann, dann kommt es schon vor, dass einzelne Hundstrümmerl und Taubendreck in den Fluss gespült werden.“

Sollte der starke Regen nicht nach Paris zurückkehren, ist er optimistisch, dass schon in den nächsten Stunden in der Seine olympisch geschwommen werden kann: „Im Normalfall dauert es nicht länger als drei Tage, bis sich die alles entscheidenden Werte wieder einpendeln.“