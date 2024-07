Verseuchtes Wasser in der Seine: "Dann muss ich eben schneller schwimmen"

Natürlich wäre Luis Knabl am Montag gerne noch einmal eingetaucht in die Tiefen und Weiten der Seine. Ein letztes Schwimmtraining im Fluss hätte vor dem olympischen Triathlon-Bewerb am Dienstag mit Sicherheit nicht geschadet. „Die Strömung ist nicht zu unterschätzen“, weiß der Tiroler.