Verpasste Olympia-Chance: Der große Irrtum von Tennis-Star Dominic Thiem

2016 war der damals 22-Jährige in Topform. Auf Hartplatz gewann er das Finale von Acapulco, im Endspiel von Nizza bezwang er Zverev auf Sand, auf Rasen gewann er in Stuttgart. Doch auf die Spiele in Rio verzichtete er. Er wolle sich in der Rangliste verbessern. Er habe noch so viele weitere Möglichkeiten, auf olympische Medaillenjagd zu gehen.

Doch Thiem irrte. Für Tokio 2021 war der amtierende US-Open-Sieger wegen seiner Handgelenksverletzung „nicht bereit“, und für Paris hat vor allem die Form im Spätherbst der Karriere nicht mehr gereicht.