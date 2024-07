678.000 Euro für Gold: Wo Olympiasieger reich entlohnt werden

Großzügig zeigt sich etwa das kleine Singapur . Für Gold zahlt der südostasiatische Stadtstaat umgerechnet 678.000 Euro. Auch als Silber- und Bronzemedaillengewinner lässt es sich leben (338.000 bzw. 169.000 Euro). Angemerkt soll werden, dass die Prämien bisher kein allzu großes Loch in den Staatshaushalt gerissen haben. Erst fünf Medaillen durfte Singapur bei Sommerspielen bejubeln. Ebenfalls üppig entlohnt Taiwan seine Sieger (659.000 Euro).

So viel zahlt Österreich seinen Olympiasiegern

Österreich zahlt für Gold, Silber, Bronze 20.000, 17.000 und 14.000 Euro. Nur etwas mehr zahlen die stolzen Vereinigten Staaten von Amerika (34.500 – 20.700 – 13.800), wohl weil sie oft auszahlen müssen. 2021 in Tokio gab es für Team USA 113 Medaillen. Nicht einen Euro, und auch keine Krone, gibt es in Norwegen. Kasachstans Olympia-Helden können sorgenfrei leben, und zwar – je nach Medaillenfarbe – in einer Drei-, Zwei- oder Einzimmerwohnung.

Der unbezahlbare Wert baumelt freilich um den Hals eines jeden Medaillengewinners. Und dafür hat man sich in Paris etwas Besonderes einfallen lassen. Eingearbeitet in jede Medaille sind 18 Gramm Puddeleisen vom Eiffelturm.