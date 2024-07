Nadal gewinnt Runde eins im Olympia-Einzel und trifft auf Djokovic

Die Flaschen, die ihren ganz besonderen Platz vor der Bank haben, die geputzte Grundlinie, das Zupfen an der Hose, die Hand im Gesicht. Die Routinen von Rafael Nadal gehören seit zwei Jahrzehnten zum absoluten Weltklassetennis, ebenso wie seine kraftvollen Schläge und sein smartes Spiel. Rafael Nadal ist 38 Jahre alt und längst eine Legende. Ganz besonders hier in Roland Garros .

„Es ist das Größte für mich, hier zu sein und ihn sehen zu können“, strahlt David aus Spanien. „Ich liebe ihn“, sagt er mit Tränen in den Augen. „Ich will ihn heiraten!“ Seine Freundin Alicia nickt wissend und humorvoll resignierend: „Für Spanier ist es ein Lebenstraum, ihn hier spielen zu sehen.“ So wie ihrem Mann geht es nicht nur Spaniern, sondern Tennisfans auf der ganzen Welt.

© Karoline Krause-Sandner Alicia und David aus Spanien: "Es ist das Größte, ihn hier zu sehen"

Tennis-Kitsch Rafael Nadal, sein möglicherweise letztes Turnier, als Olympiasieger von Peking 2008 hier bei den Olympischen Spielen – und dann finden die auch noch in Paris statt, wo er in den vergangenen 19 Jahren 14 Grand-Slam-Titel gewonnen hat. Zudem wird heuer olympisches Tennis erstmals seit 1992 wieder auf Sand gespielt. Es hätte kaum kitschiger kommen können für den Sandplatzkönig. Doch dann setzte er noch einen drauf und kündigte an, mit dem Kronprinzen Carlos Alcaraz im Doppel um Gold kämpfen zu wollen, dem amtierenden French-Open-Champion. „Die Legende und die Zukunft gemeinsam am Court, das ist ein großes Glück für uns Spanier“, erklärt der spanische Marca-Journalist Felipe del Campo.

© APA/AFP/MIGUEL MEDINA Die Trinkflaschen haben ihren bestimmten Platz bei Nadal

Die Nadal-Fans in Roland Garros sind aus dem Häuschen. Die meisten sind bereits gerührt hier hergekommen, alle anderen waren spätestens dann den Tränen nah, als sie den Star gesehen haben. Hugo und Antonio sind in spanische Flaggen gehüllt zu den Tennis Courts gekommen. „Wir hoffen, Nadal hier zu sehen“, sagen sie. Tickets für den Court Philippe-Chatrier hatten sie nicht. Ihre Mutter freut sich dennoch, in der Nähe des Stars zu sein. „Er ist der Allergrößte!“

© Karoline Krause-Sandner Hugo und Antonio kamen, um Nadal zu sehen

„Vamos, Rafa!“ Freudenschreie am nahezu bis auf den letzten Platz gefüllten Court Philippe-Chatrier, als Nadal, im Spielertunnel, am Sonntag erstmals auf den Bildschirmen auftauchte. Jubel, als er mit verbundenem rechten Oberschenkel den Platz betritt, Jubel beim Aufwärmen, „Vamos, Rafa!“-Rufe in jeder Pause, Standing Ovations bei gelungenen Ballwechseln. „Merci beaucoup“, hatte Nadal hier im Mai gesagt, als er in der ersten Runde der French Open gegen Alexander Zverev verloren hatte. „Die Gefühle, die ihr mir hier vermittelt habt, sind unvergesslich.“ Das können die Fans hier nur zurückgeben. Und auch wenn Nadal sich weigert, das olympische Tennisturnier als sein letztes zu bezeichnen, sind sich viele sicher, dass er hier – in seinem Wohnzimmer – dem Bewerbstennis adieu sagen wird.