Tennis-Superstar Nadal und die French Open: Liebesbeziehung mit vielen Qualen

Rafael Nadal wird sich vielleicht noch an seinen ersten Gegner in Roland Garros erinnern können. Und diesen Herren könnte die spanische Sandplatz-Legende immer wieder gut brauchen. Nicht, weil er diesen jetzt problemlos vom Sandplatz fegen würde, sondern weil dieser mittlerweile Arzt ist.

Es handelt sich um Lars Burgsmüller, einst der allererste Gegner des 14-fachen Rekordchamps bei den French Open, und heute Oberarzt in einem Essener Krankenhaus. Immerhin beschäftige Nadal in seiner Karriere wahrscheinlich so viele Ärzte wie eine ganze Fußballmanschhaft in 50 Jahren.