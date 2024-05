Riesenschritt mit erst 18: Schwärzler gewann ersten Challenger-Titel

Vielleicht ist es Zufall, vielleicht aber viel mehr: Ausgerechnet im Jahr, in dem Dominic Thiem seine Traumkarriere beenden wird, spielt sich ein 18-jähriger Österreicher ins Rampenlicht. Der Vorarlberger Joel Schwärzler, auch Nummer eins der Junioren-Weltrangliste, zeigt auch bei den Profis, was er kann und sicherte sich am Samstag in Skopje seinen ersten Challenger-Titel.