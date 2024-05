Besorgter Djokovic vor den French Open: "Schreckliches Gefühl"

Nach seiner insgesamt enttäuschenden Generalprobe in Genf hat Tennisstar Novak Djokovic die Erwartungen für die am Sonntag beginnenden French Open gedämpft.

Auch gesundheitliche Probleme bei Djokovic

In der ersten Runde trifft der 24-fache Grand-Slam-Turniersieger auf den Franzosen Pierre-Hugues Herbert. Beim Turnier in Genf hatte Djokovic (37) im Halbfinale am Donnerstag nach wechselhaftem Spielverlauf 4:6, 6:0, 1:6 gegen den tschechischen Außenseiter Tomas Machac verloren und dabei auch eine medizinische Auszeit in Anspruch genommen. "Ich hatte ein schreckliches Gefühl mit dem Magen und der Gesundheit", verriet Djokovic.