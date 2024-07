Spaniens Tennis-Stars Nadal und Alcaraz begeistern beim Olympia-Doppel

Der Court Philippe-Chatrier in Roland-Garros war ausverkauft, die Pressetribüne randvoll. Großer Jubel ging durch die Menge, als die beiden spanischen Tennis-Superstars Carlos Alcaraz und Rafael Nadal den Court betraten.

In den ersten Minuten konnte man die Anspannung förmlich spüren. Alcaraz verschätzte sich mehrere Male und beförderte den Ball ins Out, das erste Game gaben die Superstars gleich an die argentinischen Gegner Maximo Gonzalez und Andres Molteni ab, die als Nummer 6 gesetzt ins Turnier gingen.