Olympische Sturzorgie: Keine Medaillen für Kiesenhofer und Schweinberger

Anna Kiesenhofer ist Olympiasiegerin und das wird sie auch bleiben. Wie sehr sie sich quälen kann, zeigte sie vor drei Jahren, als sie am 25. Juli 2021 in Tokio Sportgeschichte schrieb. Die Mathematikerin überraschte damals nicht nur alle Experten sondern auch die Konkurrenz, entwischte dem Feld und holte sensationell das einzige Gold für Österreich.

Schweinberger fiel. Allerdings nicht auf die glückliche Seite, sondern auf den Asphalt. Nach starker erster Zwischenzeit rutschte sie bei ihrem Olympia-Debüt ebenso aus wie sehr viele ihrer Konkurrentinnen. Im Höhentrainingslager im Kühtai und in den französischen Alpen hat sich die 27-jährige Tirolerin vorbereitet. Und selbst bezeichnet sie sich als "Spezialistin für schlechte Bedingungen." Am Tag X waren die Bedingungen schlecht, aber für einen Platz ganz vorne reichte es nicht - Rang zehn.

Sturzorgie beim Frauen-Rennen

Bei weniger als 20 Grad nieselte es fast den ganzen Tag, was die Strecke voller Tücken noch gefährlicher machte. Los ging es vor dem Invalidendom, vorbei am Place de la Bastille und dem Schloss Bois des Vincennes, über eine kurze Kopfsteinpflaster-Passage wie bei Paris-Roubaix, bis zum Ziel nach 32,4 Kilometern an der berühmten Pont Alexandre III. Höllisch aufpassen mussten die Fahrerinnen vor allem in den glitschigen Kurven, viele kamen zu Sturz. Mitfavoritin Taylor Knibb aus den USA machte gleich dreimal Kontakt mit dem Asphalt und hatte danach auch noch Reifenschaden. Beim Rad-Wechsel ruschte dann sogar ihr Betreuer aus, mit blutigen Beinen schleppte sie sich ins Ziel.

Gold ging an Grace Brown aus Australien, Silber holte Anna Henderson (GBR), Bronze ging an Cloe Dygert (USA).