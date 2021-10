Anna Kiesenhofer: „Unter Fremden fühle ich mich nicht so wohl“

Anna Kiesenhofer wurde am 14. November 1991 in Kirchdorf an der Krems geboren. Die 30-Jährige ist promovierte Mathematikerin und arbeitet an der École polytechnique fédérale de Lausanne. Die Niederösterreicherin begann 2011 in Duathlon und Triathlon, musste sich verletzungsbedingt dann aber auf den Radsport konzentrieren. 2017 stand sie kurzzeitig beim Team Lotto Soudal unter Vertrag, beendete das Engagement aber vorzeitig. Heuer gewann sie Olympia-Gold im Straßenrennen