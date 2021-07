Nach der Gold-Sensation: Das ist Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer

Einfache Rechnung

Weit schwerer wogen freilich drei Faktoren: Glück, der Überraschungseffekt – und das Funkverbot. Der neutralisierte Auftakt war gerade vorbei, da attackierte Anna Kiesenhofer. Ein Quartett gesellte sich zu ihr, Carla Oberholzer aus Südafrika, Vera Looser (sic!) aus Namibia, Omer Shapira aus Israel und Anna Plichta aus Polen.

Was sollte schon passieren auf den 134 Kilometern, mögen sich die Favoritinnen gedacht haben und ließen die Ausreißerinnen gewähren.

Der Vorsprung wuchs zusehends, im großen Anstieg konnte Vera Looser dann nicht mehr mithalten und gab schließlich auch das Rennen auf. Nach 50 Kilometern fiel auch Carla Oberholzer zurück. Bei Kilometer 76 wurden 9:20 Minuten zwischen dem Trio an der Spitze und den Favoritinnen gemeldet.

Nach dem letzten Anstieg setzte sich Anna Kiesenhofer schließlich solo an die Spitze, begann ihr privates Einzelzeitfahren über 41 Kilometer – und brachte schließlich 1:15 Minuten Vorsprung auf Annemiek van Vleuten und 1:29 auf die drittplatzierte Italienerin Elisa Longo Borghini ins Ziel. Die Favoritinnen hatten sich verzählt, sie hatten Anna Kiesenhofer vergessen. Und wussten es nicht.

Je härter, desto schöner

Die 91. österreichische Medaille bei Sommerspielen war für Anna Kiesenhofer nur „schwer zu begreifen. Ich habe auf der Ziellinie noch gedacht, ich müsste weiterfahren. Ich habe mich völlig geleert. Aber eigentlich sind die harten Siege die befriedigendsten.“

Die 30-Jährige aus der 962-Einwohner-Gemeinde Niederkreuzstetten im niederösterreichischen Bezirk Mistelbach begann ihre sportliche Karriere in Duathlon und Triathlon, eine Verletzung führte dazu, dass sie sich auf den Radsport konzentrieren musste.

Doch dass es nicht zur großen Profikarriere reichte, hatte zwei Gründe: Persönliches Unwohlsein im Pulk bei Straßenrennen („ Dafür habe ich nicht so den Charakter. Ich mag es nicht so im Feld“) – und berufliche. Anna Kiesenhofer hat ihren Bachelor an der Uni Wien gemacht, den Master an der University of Cambridge, promoviert hat sie schließlich 2016 an der Universitat Politècnica de Catalunya. Und seit 2017 arbeitet sie nun an der École polytechnique fédérale de Lausanne, der Eidgenössischen Technischen Hochschule am Genfer See.

„Es hat alles gepasst. Im Straßenrennen spielt der Faktor Glück eine große Rolle. Ich war zu einem richtigen Zeitpunkt vorne, hatte dann den Mut zu attackieren, und die Gruppe war auch hilfreich, um den Vorsprung gut auszubauen. Schlussendlich war ich die Stärkste in der Gruppe und bin dann vorne weggefahren“, erklärte Kiesenhofer ihre Erfolgsrezept.

Und auch „der Faktor Überraschung war auf meiner Seite. Einer bekannten Fahrerin hätten sie nicht so viel Vorsprung gelassen, da hatte ich den Vorteil, dass ich ein Underdog bin.“