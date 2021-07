Reaktionen zu Gold: "Starkes Signal des österreichischen Sports"

Kate Allen (Triathlon-Olympiasiegerin 2004): „Das Wundervollste, was Österreich passieren konnte, speziell für den Frauen-Sport und nach der Corona-Zeit. Ich konnte mit den Sportlern mitfühlen. Anna Kiesenhofer war am Tag X voll da und suchte ihr Heil vom ersten Kilometer an in der Flucht. Gratulation!“