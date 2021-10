Kür zu Österreichs Sportler des Jahres: Prominente Namen fehlen

Das Jahr 2021 wird als ein gutes Sportjahr für Österreich in Erinnerung bleiben. Viele Siege, Medaillen und sensationelle Erfolge wurden bereits in den ersten neun Monaten des Jahres bejubelt. Dementsprechend hochklassig ist die Finalauswahl für die „Sportlerin des Jahres“ und den „Sportler des Jahres“. Selbst große Taten mussten nicht reichen, um in die engere Auswahl zu kommen.

Die Ehrung findet am 14. Oktober im Rahmen der 25. Sporthilfe-Gala im Wiener Konzerthaus statt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird erwartet, ORF 1 überträgt live. Unter den 1.000 Gästen ist auch Aksel Lund Svindal. Der Skistar aus Norweger wird sich auf der „Straße der Sieger“ verewigen.

Favorit Kriechmayr

Nominiert sind durch die Stimmen der Mitglieder der Österreichischen Sportjournalistenvereinigung „Sports Media Austria“:

Vincent Kriechmayr (Doppelweltmeister und Super-G-Gesamtweltcup-Sieger im Ski Alpin), Jakob Schubert (Olympia-Bronze und WM-Gold im Klettern) und Lukas Weißhaidinger (Olympia-Bronze im Diskuswurf) bei den Herren.