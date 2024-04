Oh, wie tut das weh! Die "Hölle" von Paris-Roubaix

Die Streckenlänge

Über insgesamt 259,9 Kilometer führt die Ausgabe 2024. "Die schwierigen Abschnitte zu Beginn machen das Rennen anstrengend", sagt Renndirektor Thierry Gouvenou. "Das kann sich in der Folge bemerkbar machen." Trotz einer Durchschnittsgeschwindigkeit (!) von etwa 45 km/h, wird die Siegerzeit bei knapp sechs Stunden liegen. Im Jahr 2018 erlitt der belgische Profi Michael Goolaerts während des Rennens nach etwa 100 Kilometern einen Herzstillstand und verstarb mit nur 23 Jahren. Ein Pavé-Sektor wurde nach ihm benannt und ein Gedenkstein errichtet.

Die Taktik

Anders als bei anderen Eintagesrennen wird bei Paris–Roubaix ständig um die besten Positionen im Feld gekämpft. Es gilt, möglichst weit vorne zu sein, um auf den Pavés freie Fahrt zu haben. Nur dann ist es möglich, seine Linie auf dem Kopfsteinpflaster selbst zu wählen – entweder auf dem kleinen Grasstreifen am Rand oder direkt in der Mitte. Der fünffache Sieger der Tour de France, Bernard Hinault, hasste das Rennen. "Paris-Roubaix ist Schwachsinn", sagte der Franzose – was ihn aber nicht daran hinderte, 1981 zu gewinnen.

Das Wetter

Normalerweise hofft jeder Radfan auf schönes Wetter. Nicht so bei Paris–Roubaix. Der häufige Regen im Frühling ist die Würze. Er macht vor allem die Kopfsteinpflaster-Passagen extrem schmierig. Immer wieder kommt es dadurch zu Stürzen, besonders, wenn auf den Pavés auch Gras wächst. Und sollte es doch einmal trocken sein, färbt der aufgewirbelte Staub die Fahrer in ein einheitliches Beige.