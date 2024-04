Zu schnell und zu brutal - schwer verletzte Radprofis

Die Radstars Jonas Vingegaard und Remco Evenepoel sowie der Australier Jay Vine erlitten bei einem Massensturz während der Baskenland-Rundfahrt folgenschwere Knochenbrüche. Vingegaard hat sich zudem auch eine Lungenquetschung zugezogen, wie sein Team Visma am Freitagvormittag bei X, früher Twitter, mitteilte. Vingegaard bleibe vorerst im Krankenhaus.

Bereits am Vortag hatte der Rennstall bekannt gegeben, dass sich der 27-Jährige bei dem Massensturz auf der vierten Etappe das Schlüsselbein und mehrere Rippen gebrochen hat. Zudem erlitt Vingegaard einen Pneumothorax, dabei dringt Luft in den Spalt zwischen Lunge und Brustwand. Dadurch kann sich die Lunge nicht mehr so ausdehnen wie zuvor. Sie fällt in sich zusammen. Es kann zu einer lebensbedrohlichen Situation kommen. Der Zustand von Vingegaard sei stabil, teilte sein Team weiter mit.