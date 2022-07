Anti-Dopingkämpfer: "Radsport lebt in einer großen Lüge"

Wenn man die Wahl habe „zwischen einer kleinen therapeutischen Dosis Epo oder 20 bis 30 Tabletten pro Tag, um eine Tour de France zu fahren, dann können Sie mal kurz nachdenken, was davon gefährlicher ist. Der Radsport würde enorm an Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn die Fahrer sagen würden, was genau sie jeden Tag zu welcher Zeit ihrem Körper zuführen“.

Psychologischer Druck

Bassons kritisierte zudem die gewachsene mentale Herausforderung. Er sehe heutige Profis kaum lächeln auf dem Rad: „Der psychologische Druck ist monströs.“