Tour de France: Sturzorgie auf dem Kopfsteinpflaster

Was, zum Teufel, haben wir in der Hölle des Nordens verloren? Ist es wirklich notwendig, ein weiteres Hindernis einzubauen? Ist die Tour de France nicht an sich schon Herausforderung und Spektakel genug?

Die Aufregung und Angst vor dieser fünften Etappe von Lille nach Arenberg war den Protagonisten jedenfalls von Beginn an anzumerken. Die Aussicht auf 19,4 Kilometer Kopfsteinpflaster, Stürze, Defekte und richtungsweisende Entscheidungen im Kampf um den Gesamtsieg sorgten für enorme Unruhe und Hektik im Teilnehmerfeld.