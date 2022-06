Radprofi Patrick Konrad: „Wir schlafen auch in Autobahnstationen“

Stimmt es, dass viele Radprofis in der dritten Woche der Rundfahrt nicht mehr gut schlafen können, weil der Körper schon so kaputt ist?

Nein. Aber jeder hat einmal eine Nacht, wo man nicht gut schlafen kann. Wenn es im Zimmer heiß ist, und wenn man keine Klimaanlage hat, wird es schwer. Dann hat man noch schlechte Betten ...

Sie übernachten auch in schlechten Hotels?

Wenn man in einem schönen Skigebiet ist, schlafen wir manchmal auch in tollen Häusern. Aber wir übernachten auch in alten Autobahnstationen und manchmal auch in richtig schlechten Hotels. Manche Teams haben sogar eigene Matratzen und Bettzeug mit. Ich mache das mittlerweile auch so. Auch das Hotel-Essen ist manchmal eine Katastrophe. Darum haben wir eben immer den eigenen Koch um uns.

Wegen der Hotels wird man also nicht Radprofi?

Nein, auf keinen Fall.