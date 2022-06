Edelhelfer mit Ambitionen

Gestartet wird am 1. Juli in Kopenhagen mit einem Einzelzeitfahren. Es folgen zwei weitere Etappen in Dänemark, ehe der Tross nach Frankreich übersetzt. Von Dünkirchen hoch droben in der Normandie geht es südwärts in Richtung Alpen und weiter in die Pyrenäen. Nach insgesamt 21 Etappen und zwei Ruhetagen wartet das Ziel auf den Champs-Élysées in Paris.

Bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft am Sonntag zeigte Großschartner seine Form. Bei den Männern wurde das Team Bora – hansgrohe ihrer Favoritenrolle gereicht und holte einen Fünffachsieg in der Steiermark. Hinter Großschartner platzierten sich seine Teamkollegen Patrick Gamper, Lukas Pöstlberger, Patrick Konrad und Marco Haller auf den weiteren Plätzen. Geschlossen Arm in Arm fuhr das Quartett hinter dem Sieger über die Ziellinie. Bereits am Donnerstag hatte sich Großschartner den Staatsmeistertitel im Zeitarhen geholt.