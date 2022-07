Gutes Rad ist teuer: Um 16.000 Euro fahren wie die Stars der Tour

Sein Specialized S-Works ist ausgestattet mit den Top-Teilen des japanischen Herstellers Shimano namens Dura Ace. Der Rahmen, der Vorbau, der Lenker, die Laufräder sind aus Carbon, die Schrauben aus Titan, alle Kugellager aus Keramik (siehe Grafik oben). Um extremen (und gefährlichen) Leichtbau zu verhindern, schreibt der Radsport-Weltverband (UCI) ein Mindestgewicht von 6,8 Kilogramm vor. "Wir sind sehr knapp an dieser Grenze dran“, sagt Konrad. Die größte Rolle spielt das Gewicht (von Material und von Athlet) an den langen Anstiegen in den Alpen und den Pyrenäen. "Ein Kilogramm mehr kostet am Berg circa fünf Watt Leistung“, erklärt Konrad.

Seit letztem Jahr fährt der in Eisenstadt lebende Niederösterreicher nicht mehr mit den klassischen, an die Felge geklebten Rennradreifen, sondern mit 25 bis 28 Millimeter breiten Schlauchlosreifen. "Diese kann ich mit nur 5,5 Bar fahren. Sie haben mehr Grip und weniger Reibung“, erklärt er. "Und eine Pannenmilch im Reifen dichtet kleinste Löcher sofort ab.“