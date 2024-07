Olympia-Eröffnung: Historisches Spektakel mit spirituellem Flair

Was im Fernsehen für hunderte Millionen Zuseher gemütlich auf der Couch zu konsumieren war, begann für die Anwesenden mit viel Warten. Nach einer Busfahrt zum Trocadero und stundenlangem Anstehen vor diversen Sicherheitschecks mit internationalen Kollegen dann der Regen. Mit Regenpellerine, Schirmen und Jacken betraten Journalisten die nicht überdachte Pressetribüne, auf der Kolleginnen unter Plastikplanen mit Laptops, Kameras und Aufnahmegeräten nachzugehen versuchten.

Skurril auch, dass die vier Sport-Superstars in festlicher Kleidung mit der Fackel auf dem Boot Schwimmwesten tragen mussten.

So viele Legenden, und noch immer so viel Regen. Allen Unkenrufen zum Trotz, dass die Eröffnung verlegt, sabotiert oder abgeblasen werden könnte, zogen die Organisatoren das Spekatakel durch und sprachen von Liebe und Frieden mit Tränen in den Augen. Das konnte über die doch riesigen Faux-Pas dennoch nicht hinwegtäuschen, dass die olympische Flagge verkehrt herum aufgehängt wurde oder dass das Team (Süd-)Korea als „Demokratische Volksrepublik Korea“ vorgestellt wurde.