Olympische Träume auf Kartonbetten: So wohnen die Österreicher

Schon am Weg dorthin ist klar, dass hier Außerordentliches passiert. In Zeiten von Krieg und Terrorwarnungen soll das olympische Dorf eine Oase sein. Die Athleten und deren Betreuerteams sollen sich entspannen und auf die Wettkämpfe und Vorbereitung konzentrieren können. Umso mehr muss schon vor den Toren zu dieser kleinen, neu entstandenen Stadt auf die Sicherheit geachtet werden.

Die Beamten der Police Nationale und Sondereinheiten stehen schon bei der U-Bahn-Station mit Maschinengewehren, überall sind Polizeibusse und mobile Straßensperren zu sehen. Die Beamten wirken aber entspannt. Ebenso wie die Hunderten Volunteers in türkisen Shirts. Dazwischen die Bewohner von Saint Denis, die ihre Einkäufe machen oder in die Arbeit fahren.

Das Leben im Dorf

Gleich beim Eingang erinnert ein Friedensdenkmal an den Gedanken hinter den Spielen. „Das ist ja der Sinn der Sache“, erinnert Österreichs „Chef de Mission“ Christoph Sieber, der seit Jahrzehnten etliche olympische Dörfer erlebt hat. „Wo sonst kommt man mit Menschen aus so vielen Nationen in Kontakt, kann gemeinsam essen, trainieren, leben?“

Am Hauptplatz haben sich ein paar Leute zum Public Viewing versammelt – es wird gerade olympischer Fußball gespielt. Ein paar Meter weiter befindet sich ein Supermarkt und ein Beautysalon, ein paar Athletinnen blättern grade durch ein Frisuren-Buch.