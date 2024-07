Strafbefehl gegen österreichischen Olympia-Teilnehmer

Kühner weist die Vorwürfe entschieden zurück, es wurde die Einstellung des Verfahrens beantragt. Der Österreichische Pferdesportverband (OEPS) unterstützt seinen besten Springreiter und erklärte am Donnerstag in einer schriftlichen Stellungnahme an die APA: "Der OEPS kann aufgrund sämtlicher Wahrnehmungen im Zuge der jahrelangen Zusammenarbeit mit Max Kühner bestätigen, dass die Haltung, Ausbildung und Vorstellung seiner Pferde höchster Qualität entspricht. Es besteht aufgrund seiner einwandfreien Einstellung zum Sportpartner Pferd kein wie immer gearteter Anlass davon auszugehen, dass er tierschutzwidrige Methoden im Training anwendet, oder in der Vergangenheit angewendet habe."