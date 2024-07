Frankreich holt sich den wichtigsten Titel - Gold im Rugby der Männer

Es geht ruck-zuck im 7er Rugby. Zwei Mal sieben Minuten reine Spielzeit dauert eine Partie - und am ersten Olympia-Tag ist das Turnier der Männer auch schon wieder aus.

Den Titel holte sich vor 77.000 Zuschauern im ausverkauften Stade de France der Gastgeber mit einem 28:7 gegen Fidschi. Logisch, dass sich Präsident Emmanuel Macron das Spiel nicht entgehen ließ. Im Stehen verfolgte er die Partie von seiner Loge.

Mit einem Try plus Erhöhung ging Fidschi früh 7:0 in Führung, Frankreich glich bis zur (zweiminütigen) Pause aus. Danach übernahmen aber die Franzosen das Spiel und ließen Fidschi kaum noch Platz zum Atmen. Am Ende gewann Frankreich überlegen mit 28:7.