Die Seine ist sauber – aber nur an sechs von sieben Tagen

Das Bad der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo in der Seine hat kürzlich für Schlagzeilen gesorgt – sogar CNN meldete den Gang ins Wasser. Damit wollte die Politikerin zeigen, dass der Fluss olympiareif sei. In der Vergangenheit wurde die Seine wegen hoher Werte an Fäkal-Bakterien wie E. coli auch schon als die „Toilette von Paris“ bezeichnet. Und dort sollen im Laufe der Sommerspiele die Bewerbe im Freiwasserschwimmen und Triathlon stattfinden.

Laut Medienberichten wurden rund 1,4 Milliarden Euro investiert, damit die Verschmutzungswerte den Normen entsprechen. Unter anderem wurde mit dem Geld ein Speicherbecken gegen Hochwasser gebaut – ein solches wurde in Wien übrigens schon um 1900 herum errichtet.

Durch die Maßnahmen in Paris sollte auch in der Seine bei den Werten von E. coli und den Fäkalkeimen (Enterokokken) den Normen entsprochen werden – zumindest meistens, wie die Messung im Start- und Zielbereich für die Freiwasserbewerbe, der Pont Alexandre III., ergeben haben. „Über 80 Prozent der Analysen entsprachen den Grenzwerten der EU-Richtlinie, und an sechs von sieben Tagen entsprachen die Analysen an dem Ort, an dem die Olympischen und Paralympischen Spiele stattfinden werden, den Grenzwerten“, heißt es in einem aktuellen Bericht der Präfektur der Region.