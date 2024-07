Von wegen dreckig: Pariser Bürgermeisterin schwamm in der Seine

Bereits bei der Eröffnungszeremonie am 26. Juli steht er im Zentrum der Aufmerksamkeit. Dann werden 160 Boote insgesamt 10.500 Athletinnen und Athleten sechs Kilometer lang über die Seine von der Brücke Pont d’Austerlitz im Osten bis zur Brücke Pont d’Iéna am Eiffelturm transportieren, wo gegen Mitternacht das große Finale stattfindet.

Damit könnte eine der letzten großen Unsicherheiten aufgelöst sein: Die bange Frage nach regelkonformen Wasser-Werten, um Olympische Wettkämpfe in der Seine abzuhalten. Es war ein Plus bei der Bewerbung von Paris, dass der Fluss, der die Stadt durchzieht und an dessen Ufer etliche Sehenswürdigkeiten stehen, eine zentrale Rolle erhalten sollte.

Erstmals in der Geschichte der Spiele wird das Spektakel mitten in der Stadt ausgerichtet - es sei denn, es gibt in letzter Minute eine konkrete Sicherheitsgefahr. Dann könnte die Feier verkleinert oder in ein geschlossenes Stadion ausgelagert werden. Doch keiner der Organisatoren will Plan B und C, denn durch die Ausrichtung der Zeremonie auf der Seine wird ein Schlaglicht auf ganz Paris geworfen.

Darüber hinaus werden drei Wettbewerbe in dem Fluss organisiert: der Triathlon am 30. und 31. Juli und am 5. August, die Freiwasser-Wettbewerbe am 8. und 9. August sowie am 1. und 2. September der Para-Triathlon im Rahmen der Paralympischen Spiele, die von 28. August bis 10. September stattfinden.

Reinigung hat 1,4 Milliarden Euro gekostet

Um dies möglich zu machen, haben der französische Staat und die anliegenden Gebietskörperschaften inklusive Paris seit 2018 insgesamt 1,4 Milliarden Euro für die Reinigung der Seine wie auch ihres Zuflusses Marne aufgewendet. Ein riesiges Rückhaltebecken soll künftig bei starken Regenfällen Wasser aufnehmen, das die Kanalisation nicht fassen kann.