Warum Kletter-Ass Jakob Schubert sich um seinen Mittelfinger sorgt

Man kann also verstehen, dass Jakob Schubert gerade die Vorsicht in Person ist und ganz genau auf seine Hände und seine Fitness schaut. Weil der Topfavorit in Paris nicht durch die Finger schauen will, bestreitet er in den Wochen vor dem Saisonhighlight ganz bewusst keinen Wettkampf mehr.

„Im Juni und Juli habe ich nämlich immer Hautprobleme“, erklärt der 33-Jährige. Alle Sommer wieder wird die Haut an seinen Fingern spröde und bildet Risse. „Das Hautmanagement vor Wettkämpfen ist bei mir extrem wichtig.“