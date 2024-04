Kletter-Star Schubert: "Ich weiß, worauf es bei Olympia ankommt"

Der 33-jährige Innsbrucker ist sechsfacher Weltmeister und dominiert seinen Sport seit über einem Jahrzehnt, kein Kletterer hat mehr Goldmedaillen gewonnen. Schubert, der Olympiadritte von Tokio 2021, ist in 100 Tagen der Favorit im Kombinationsbewerb, bei dem in den beiden so konträren Disziplinen Lead und Bouldern der beste Kletterer ermittelt wird.

KURIER: 100 Tage bis Olympia. Wie weit ist Paris für Sie entfernt? Jakob Schubert: Die Olympischen Spiele sind bei mir sehr präsent. Das muss aber auch so sein. Seit ich das Ticket fix habe, dreht sich im Training praktisch alles um Olympia. Ich ordne Paris alles unter, die gesamte Vorbereitung ist darauf abgestimmt. In Wahrheit habe ich Olympia schon seit vielen Monaten im Kopf.

Wie kann man sich das vorstellen?

Ich bin extrem fokussiert und gehe sehr analytisch an dieses Projekt heran und hinterfrage auch viel: Was kann ich optimieren, wo habe ich noch Potenzial, wie sieht die perfekte Vorbereitung aus?

Das klingt, als hätten Sie eine Art Masterplan.

Das hat jetzt aber nichts mit Olympia zu tun. Ich bereite mich auch auf Weltmeisterschaften so vor. Natürlich stehen Olympische Spiele noch eine Stufe drüber. Da habe ich den Luxus, dass ich das Ticket für Paris schon seit letzten Sommer habe und ich mir deshalb in der Vorbereitung keinen Stress machen muss. Jene Kletterer, die das Limit noch nicht haben, müssen jetzt schon in beiden Disziplinen in Topform sein, um sich zu qualifizieren. Zugleich ist es aber auch ein kleiner Nachteil, dass ich das Ticket schon so früh in der Tasche habe.