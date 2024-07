Video: Französische Sportministerin sprang vor Olympia in die Seine

Die Pariser Bürgermeisterin, Anne Hidalgo, will am 17. Juli in die Seine springen, sofern es die Wasserqualität es zulässt. Ursprünglich wollte sie am 23. Juni in den teuer gereinigten Fluss springen, doch die Ergebnisse der Wassertests waren zu schlecht. Wie es im Juni aus dem Umfeld des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hieß, will auch das Staatsoberhaupt vor dem Start der Spiele am 26. Juli in der Seine schwimmen.