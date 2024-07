Seine ist zu dreckig: Triathlon der Männer wird verschoben

Die Wasserqualität des Flusses ist nach wie vor nicht ausreichend, um ein Sportevent durchzuführen, teilte Robert Michlmayr , der Sportdirektor im österreichischen Triathlonverband am Dienstag mit.

Der Triathlon der Männer bei den Olympischen Spielen in Paris wird wegen zu schmutzigen Wassers in der Seine verschoben .

Wegen zu schlechter Wasserqualität konnte am Sonntag und Montag schon nicht im Fluss nicht trainiert werden. Die Gesundheit der Athletinnen und Athleten habe Priorität, hieß es.

Als Ersatztermin ist der morgige Mittwochvormittag (10.45 Uhr) vorgesehen. Das Rennen der Frauen soll wie geplant davor stattfinden (8.00 Uhr). Am 5. August ist die Mixed-Staffel vorgesehen.

Mikrobiologische Proben ergaben, dass die Sauberkeits-Grenzwerte überschritten waren. Deswegen fielen jeweils beide geplanten Trainings der Männer und Frauen aus. Am frühen Dienstagmorgen bestätigte der internationale Triathlon-Dachverband dann, dass das Wasser nicht wie erhofft sauber genug geworden ist.

1,4 Milliarden Euro, um Wasserqualität zu verbessern

Lange Zeit war in Paris darüber diskutiert worden, ob die Qualität des Wassers in der Seine wirklich gut genug ist, damit dort Wettkämpfe stattfinden können.

1,4 Milliarden Euro waren im Großraum Paris in den vergangenen Jahren in Kläranlagen und das Abwassersystem investiert worden, um die Wasserqualität zu verbessern. Verhindert wird nun unter anderem, dass bei Starkregen mit den Wassermassen auch Toilettenabwässer in den Fluss gelangen.