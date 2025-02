"School Nurses": Mehr medizinische Betreuung für Wiens Schulen

"Es ist ein gutes Gefühl, wenn sie bei uns ist", sagt Manfred Baumgartner , Schulleiter der Mittel- und Fachschule Bendagasse in Liesing. über "School Nurse" Franziska Ruf . Seine Schule wurde ausgewählt, um bei einem seit 2022 laufenden Pilotprojekt teilzunehmen. Dabei wurden diplomierte Gesundheitspflegegerinnen und -pfleger an Bildungseinrichtungen stationiert.

Die Einsatzfelder der "School Nurses" , wie sie genannt werden, ist dabei vielfältig. Neben Erstversorgung in Notfällen, zum Beispiel bei blutenden Wunden oder Bauchschmerzen, wird auch Präventionsarbeit - etwa bei Übergewicht - geleistet und auch chronisch kranke Kinder werden betreut.

Das Pilotprojekt wurde wissenschaftlich begleitet und sei sehr gut angekommen - darum wird es auch erweitert. "Alle Beteiligten gehen mit einem Grinsen durch die Stadt", befindet Hans Peter Hutter von der MedUni Wien, der am Montag die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Evaluierung präsentierte (siehe auch Grafiken).

Rund 41 Prozent der Eltern gaben an, ihre Sorgen bezüglich der Gesundheit ihrer Kinder seien durch die "School Nurse" weniger; weitere rund 28 Prozent meinen, dies träfe zumindest "eher“ zu. Es sei insgesamt "entlastend", wenn eine Person vom Fach da ist, die im Ernstfall einschreiten kann, sagt Baumgartner.

Tatsächlich sind die Zufriedenheitswerte sehr hoch . Rund 66 Prozent der Eltern gaben an, dass ihr Kind bereits einmal mit der "School Nurse" Kontakt hatte. Kein einziges Elternteil beurteilte die Erfahrung als negativ. 96 Prozent der Kinder bewerten ihre Erfahrung mit "School Nurses" als "gut" oder "eher gut". Nur für zwei Kinder war die Erfahrung "eher schlecht" bzw. für drei Kinder "schlecht".

Er selbst hatte vor sechs Jahren in der Schule einen Herzstillstand und hat nur überlebt, weil eine Kollegin kurz zuvor einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert hat. Bei "School Nurse" Ruf, die auch Fortbildungen anbietet, hat er nun selbst sein Wissen aufgefrischt.

Weiterbildungen sind ein wesentlicher Punkt, weswegen die "School Nurses" eingesetzt werden sollen: "Ich wollte die Schule immer für Expertinnen und Experten öffnen, um Kindern eine allumfassend auf die Zukunft vorzubereiten", erklärt Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos).

Schulen mit besonderem Bedarf

Ab nächstem Schuljahr werden 40 "School Nurses" an 27 Schulstandorten eingesetzt. Dabei handelt es sich um Schulen mit einem Schwerpunktebedarf, etwa, eine Einrichtung, in dem es viele chronisch kranke Kinder gibt. Von den 27 Schulstandorten sind 17 Volksschulen, 8 Sonderschulen und 2 Mittelschulen in 14 Wiener Bezirken. Die Gesamtkosten dieser ersten Ausrollung betragen zwischen 3 und 4 Millionen Euro.