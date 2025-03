Sie sagt, es sei nicht unüblich, die Spitzenkandidaten zu zeigen, "in der zweiten Plakatwelle wird es auch andere Gesichter zu sehen geben". Nämlich das ihre und das der Neos-Klubobfrau Selma Arapovic . Aber es komme wohl gar nicht so genau auf die gezeigten Gesichter an, denn wie Emmerling betont: "Wir Neos werden für unsere Inhalte gewählt".

Es sei auch kein Fehler gewesen, die Wien-Wahl vorzuziehen, denn man habe den Wienerinnen und Wienern schnell Klarheit und Stabilität liefern - und "nicht zehn Monate lang" Wahlkampf führen wollen. Die Neos wollen auch in Zukunft wieder mit der SPÖ regieren, sie selbst werde auch an den Koalitionsverhandlungen teilnehmen, genauso wie Christoph Wiederkehr, dessen Expertise "sie nicht missen möchte".

Causa Lobautunnel

Emmerling hält im Gespräch an der blockierenden Haltung rund um das umstrittene Straßenbauprojekt durch ein Naturschutzgebiet, dem Lobautunnel, fest. "Wir halten die Pläne für ökologisch nicht sinnvoll. Es war uns wichtig, klarzumachen, dass hier noch einmal geprüft wird", wie sie erklärt. Vom Tisch ist das Projekt somit nicht, es werde momentan auch noch auf EU-Ebene geprüft, so könne sich der Prozess durchaus noch in die Länge ziehen. Eine positive Prüfung des Projekts erwartet Emmerling in nächster Zeit sowieso nicht, zumindest nicht in der nächsten Regierungsperiode.