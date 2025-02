Wien-Wahl: Emmerling neue Bildungsstadträtin für die Neos

Eine Festlegung, ob Christoph Wiederkehr in den Bund wechselt oder doch in Wien bleibt, vermied der bisherige Neos-Wien-Chef lange. Am Donnerstag gab Wiederkehr bekannt, dass er als Bildungsminister zur Verfügung steht. Es werde "eine Aufholjagd im Bereich der Bildung geben, um die Leistungen in den Schulen zu verbessern", soo Wiederkehr.

Die endgültige Entscheidung fällt in den Parteigremien am Sonntag, seine Nachfolge als Bildungsstadträtin für die Wien-Wahl wurde am Freitag bei einer rasch einberufenen Pressekonferenz verkündet: Es wird Klubobfrau Bettina Emmerling. "Ich trete in sehr, sehr große Fußstapfen“, sagte sie vor Medienvertretern. Die Neos wären in einer schwierigen Zeit gestartet, bezog sich Emmerling unter anderem auf die vielen Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine, aber wir "haben die Herausforderungen gut gemeistert."