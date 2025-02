Die Neos selbst haben derzeit weder Wiederkehr als Bildungsminister bestätigt, noch einen weiteren Fahrplan in Aussicht gestellt. Die "politischen Inhalte stehen im Zentrum", hieß in einem Statement. "Personen werden danach Thema sein. Daher bitten wir um Verständnis, dass es noch keine Entscheidung zu Personalfragen gibt, diese werden in den nächsten Tagen von den Gremien getroffen. "

Die Pinken finden sich jedenfalls in einer diffizilen Situation, es sind nur noch wenige Wochen bis zur Wien-Wahl am 27. April.

Ein Blick in die Verfassung

Die rechtlichen Rahmenbedingungen lassen zumindest einiges an Spielraum zu: Aktuell ist Wiederkehr Vizebürgermeister - dieses Amt müsste er nicht zwingend zurücklegen.