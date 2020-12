Neos-Klubchefin Emmerling: "An den Bezirken ist schon vieles gescheitert“

Umweltexpertin

Nach der Matura in Klagenfurt studierte die gebürtige Wolfsbergerin Umweltsystemwissenschaften in Graz. Ihre Diplomarbeit schrieb sie über Ausgestaltung und Umsetzung des CO 2 -Emissionshandels in Österreich. Anschließend absolvierte Emmerling noch einen postgradualen Master-Lehrgang für Management und Umwelt in St. Pölten und arbeitete als Projektmanagerin für Verkehr und Mobilität in der Österreichischen Energieagentur.

Politik

Zu den Neos stieß die heute 40-Jährige im Jahr 2013. 2015 zog sie in den Gemeinderat ein und wurde Stellvertreterin von Klubobmann Christoph Wiederkehr. Nach dessen Wechsel ins Vizebürgermeisterbüro stieg sie zur Klubchefin auf.

Privat

Emmerling ist verheiratet, zweifache Mutter und lebt in Döbling.